2020-07-17T12:33:21+03:00
Общество

Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра»

Беспорядки могли возникнуть из-за проблем с зарплатой [видео]
Петр КИБЕР
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На стройке "Лахта Центра" взбунтовались рабочие.На стройке "Лахта Центра" взбунтовались рабочие.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Массовое скопление рабочих наблюдалось утром 17 июля на стройплощадке «Лахта Центра». Строители, большую часть которых составляют граждане среднеазиатских стран, устроили митинг из-за вопросов по зарплате.

- В районе «Лахта Центра» происходит массовое собрание недовольных рабочих, - пишут «Невские новости» со ссылкой на очевидцев, которые отмечают, что все могло произойти из-за невыплаты заработной платы.

Отметим, что сотни собравшихся недовольных рабочих относятся к компании-подрядчику строительства - компании «Ренейссанс Констракшн».

В пресс-службе фирмы «Комсомолке» заявили, что соблюдают все законы прокомментировали ситуацию с зарплатой:

- «Ренейссанс Констракшн» не имеет заложенности по выплате заработной платы и другим обязательствам. 17 июля на объекте МФК «Лахта Центр» работниками были выдвинуты требования за пределами трудовых договоров.

Сейчас на место приехало руководство подрядчика, для переговоров с бастующими привлечен и консул Узбекистана.

Строители устроили забастовку у "Лахта Центра".Видео: "Невские новости"

ИСТОЧНИК KP.RU

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