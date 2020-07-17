Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра»
Массовое скопление рабочих наблюдалось утром 17 июля на стройплощадке «Лахта Центра». Строители, большую часть которых составляют граждане среднеазиатских стран, устроили митинг из-за вопросов по зарплате.
- В районе «Лахта Центра» происходит массовое собрание недовольных рабочих, - пишут «Невские новости» со ссылкой на очевидцев, которые отмечают, что все могло произойти из-за невыплаты заработной платы.
Отметим, что сотни собравшихся недовольных рабочих относятся к компании-подрядчику строительства - компании «Ренейссанс Констракшн».
В пресс-службе фирмы «Комсомолке» заявили, что соблюдают все законы прокомментировали ситуацию с зарплатой:
- «Ренейссанс Констракшн» не имеет заложенности по выплате заработной платы и другим обязательствам. 17 июля на объекте МФК «Лахта Центр» работниками были выдвинуты требования за пределами трудовых договоров.
Сейчас на место приехало руководство подрядчика, для переговоров с бастующими привлечен и консул Узбекистана.
Строители устроили забастовку у "Лахта Центра".Видео: "Невские новости"
ИСТОЧНИК KP.RU