2020-07-17T12:45:50+03:00
Общество

На перекрывших Невский проспект протестующих завели административное дело

Трое активистов растянули в Санкт-Петербурге баннер на все четыре полосы движения [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Активистам, растянувшим баннер на Невском проспекте, может грозить административное преследованиеАктивистам, растянувшим баннер на Невском проспекте, может грозить административное преследованиеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге полиция Центрального района завела административное дело о нарушении порядка при проведении пикета. В четверг, 16 июля 2020 года, трое человек перекрыли Невский проспект, растянув на всю его ширину протестный баннер. Тем самым они заблокировали возможность проезда машинам.

- Основанием для проверок и производства дела стали публикации в социальных сетях и СМИ, - пишет «Коммерсантъ».

В четверг прошел протест против поправок к Конституции Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг прошел протест против поправок к КонституцииФото: Артем КИЛЬКИН

Участники акции по сбору подписей против поправок к Конституции, которая прошла 16 июля, растянули черный баннер на пешеходном переходе перед улицей Марата.

Так, активисты взяли в руки черное полотно и остановили движение на светофоре. Однако, после они пропустили машины, подняв баннер повыше, чтобы авто могли проехать под ним.

Участникам грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 100 часов или арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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