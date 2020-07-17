Количество больниц под коронавирусных больных сократилось в Ленинградской области

17 Июль 2020 2020-07-17T12:53:13+03:00

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В Ленинградкой области начали сокращать стационары под больных коронавирусом. Как стало известно в пятницу, 17 июля 2020 года, прекращена госпитализация в Тихвинскую и Сиверскую больницы. Ранее работать с COVID-19 перестали Кингисеппская, Рощинская и Бокситогорская больницы, а также Тосненский роддом.

- Таким образом, уже шесть перепрофилированных под лечение коронавируса стационаров вернулись в медицинскую систему региона для оказания многопрофильной помощи, - рассказали в правительстве региона.

Сейчас больных коноравирусом в Ленобласти продолжают принимать в Гатчинской, Всеволожской, Кировской, Приозерской, Волховской, Киришской больницах и Ленинградской областной клинической больнице.

На сегодня в распоряжении области более 1,6 тысячи коек для инфицированных. При этом в стационарах находится 488 пациентов, из которых 260 человек – с внебольничной пневмонией, а 228 – с коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU