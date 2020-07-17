2020-07-17T12:53:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество больниц под коронавирусных больных сократилось в Ленинградской области

Прекратилась госпитализация в два стационара
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Ленобласти уменьшилось количество стационаров для больных коронавирусомВ Ленобласти уменьшилось количество стационаров для больных коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Ленинградкой области начали сокращать стационары под больных коронавирусом. Как стало известно в пятницу, 17 июля 2020 года, прекращена госпитализация в Тихвинскую и Сиверскую больницы. Ранее работать с COVID-19 перестали Кингисеппская, Рощинская и Бокситогорская больницы, а также Тосненский роддом.

- Таким образом, уже шесть перепрофилированных под лечение коронавируса стационаров вернулись в медицинскую систему региона для оказания многопрофильной помощи, - рассказали в правительстве региона.

Сейчас больных коноравирусом в Ленобласти продолжают принимать в Гатчинской, Всеволожской, Кировской, Приозерской, Волховской, Киришской больницах и Ленинградской областной клинической больнице.

На сегодня в распоряжении области более 1,6 тысячи коек для инфицированных. При этом в стационарах находится 488 пациентов, из которых 260 человек – с внебольничной пневмонией, а 228 – с коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Макаров возглавил медиарейтинг за июнь 2020 года
Боевые корабли вошли в Неву для участия в Главном морском параде на день ВМФ
Необычную кражу зонта раскрыли в аэропорту Пулково
Смольный утвердил новую схему мусорной реформы в Санкт-Петербурге
Количество больниц под коронавирусных больных сократилось в Ленинградской области
На перекрывших Невский проспект протестующих завели административное дело
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра»
Столики кафе поставили прямо под памятной доской блокадной поэтессе Ольге Берггольц
Обвиняемого в покушении на убийство полицейского задержали в Санкт-Петербурге
Похитителями 10 миллионов из банкомата оказались двое инкассаторов
Жесткая массовая драка произошла на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге
Губернатор Ленобласти показал, как сделать омлет из страусиного яйца с помощью дрели
КАД полностью перекроют 18 июля на сутки в Санкт-Петербурге
Движение на трассе «Кола» перекроют 18 июля в Ленинградкой области
Более 17 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Продавца кокаина задержали в Санкт-Петербурге
Элитный Cadillac за 5 миллионов рублей угнали в Санкт-Петербурге
Пенсионер отдал мошенникам 9 тысяч долларов, чтобы спасти племянника в Санкт-Петербурге
Вода затопила двор жилого дома в Купчино
Пропавшего без вести 25-летнего петербуржца нашли в канаве у КАД
Портативная зарядка взорвалась и спровоцировала пожар в жилом доме Санкт-Петербурга