Необычную кражу зонта раскрыли в аэропорту Пулково

17 Июль 2020 2020-07-17T13:23:47+03:00

В аэропорту «Пулково» раскрыто хищение аксессуара, без которого не обойтись в дождливом Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вор-рецидивист присвоил себе аксессуар, без которого не обойтись в дождливом Санкт-Петербурге

Изменить размер текста: A A

В аэропорту "Пулково" сотрудники транспортной полиции раскрыли необычную кражу дорогого зонта. Как стало известно в пятницу, 17 июля 2020 года, аксессуар, без которого не обойтись в дождливом Санкт-Петербурге, пропал у жителя города Луховицы Московской области, когда он ожидал свой рейс.

- В отдел полиции в "Пулково" обратился мужчина, который рассказал, что у него пропал зонт стоимостью порядка 10 тысяч рублей, - сообщили в УТ МВД по Северо-Западу.

Оказалось, что к краже причастен 22-летний житель города Калуги. Молодой человек ждал посадку на рейс Санкт-Петербург - Москва, и заметил зонт, находящийся без присмотра. Вместо того, чтобы отнести его в стол находок, он, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, забрал дорогой аксессуар.

Выяснено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного противоправного деяния.

В настоящее время он сознался в содеянном. Похищенный зонт изъят и будет передан владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU