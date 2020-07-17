Боевые корабли вошли в Неву для участия в Главном морском параде на день ВМФ

17 Июль 2020 2020-07-17T13:46:02+03:00

Боевые корабли пришли на Неву для участия в морском параде. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Очередная репетиция Главного морского парада на День ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с 17 на 18 июля. Из-за этого будет продлена разводка мостов. А участники торжеств, тем временем, встают на главной акватории города.

- Для постановки «на бочки» в Неву вошли малый ракетный корабль «Мытищи», корвет «Бойкий», фрегат «Адмирал Касатонов», - сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Чуть ранее к Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта пришвартовались парусник «Полтава» - копия исторического линейного корабля царских времен, а также малый ракетный корабль «Серпухов» и подводная лодка «Санкт-Петербург».

Суда останутся в акватории Невы до 26 июля, когда состоится Главный морской парад по случаю празднования Дня ВМФ России. В момент торжеств экипажи кораблей поднимут флаги расцвечивания и выстроятся на палубах в парадной военной форме.

Отметим, что в ходе последний репетиции по Неве на катере провезли ботик Петра I - прародителя русского флота.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/790990" frameborder="0"></iframe> Первые корабли-участники парада ко Дню ВМФ пришвартовались в Санкт-Петербурге.У Английской набережной остановился корабль четвертого ранга "Полтава"

ИСТОЧНИК KP.RU