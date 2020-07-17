17 Июль 2020 2020-07-17T13:56:03+03:00

Макаров возглавил медиарейтинг за июнь 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга стал одним из самых цитируемых глав законодательных органов России

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Медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за июнь 2020 года возглавил председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров. Его медиаиндекс уже достиг 12 898 пунктов, оставив позади деятелей из Челябинской, Московской областей, Москвы, Чечни и Татарстана.

- Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в июне стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Владимир Мякуш (Челябинская область) и Юрий Бурлачко (Краснодарский край), - говорится на портале «Медиалогия».

Так, за минувший месяц Макаров запомнился тем, что выразил соболезнования родным и близким профессора СПбГУ, депутата ЗакСа первых четырех созывов Ватаняра Ягья, скончавшегося на 82-м году жизни.

Также он ообщил о назначении Константина Желудкова на должность председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга. Также сообщалось, что Вячеслав Макаров присутствовал на параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU