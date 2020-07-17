Школьницу избили и попытались изнасиловать во время ночевки у подруги в Шушарах

17 Июль 2020 2020-07-17T14:07:08+03:00

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В Санкт-Петербурге 15-летнюю школьницу попытались изнасиловать во время ночевки у подруги. Рано утром 14 июля 2020 года в полицию Пушкинского района обратился 36-летний мужчина, работающий геодезистом, и рассказал, что в отношении его дочери совершили преступление. Разгневанный даже смог назвать имя обидчика.

- По словам заявителя, в 5 часов утра 14 июля его 15-летняя дочь была в гостях у подруги в поселке Шушары. Девочки были не одни. В компании также находился 18-летний парень, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мужчина заявил, что именно этот парень сначала избил его дочь, после чего попытался изнасиловать. Однако сделать ему это не удалось.

После заявления в полицию, парень был задержан. Сейчас возбуждено уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU