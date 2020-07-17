КАД встал в больших пробках 17 июля в Санкт-Петербурге

17 Июль 2020 2020-07-17T14:37:45+03:00

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В пятницу, 17 июля 2020 года, Кольцевая автодорога Санкт-Петербурга снова встала в пробках. Заторы на дороге начали образовываться еще с 7 часов утра, то в одной части кольца, то в другой. «КП-Петербург» собрал все самые сложные пробки, которые появились за это время.

- В Санкт-Петербурге в 7 утра наблюдалась самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. КАД внешняя сторона, от Пулковского шоссе до поста ГИБДД. Длина пробки — 5.4 километров, - сообщили в сервисе «Яндекс».

В двенадцатом часу встало внешнее кольцо КАД. Пробка в 10,4 километров растянулась от проспекта Культуры до Выборгского шоссе. Этот затор стал рекордным за всю неделю.

Также в 11:42 необычно сложная пробка собралась на внешней стороне КАД, далее по Вантовому мосту, от Софийской улицы до Октябрьской набережной. В пробке длиной 4.8 километров можно было потерять 43 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU