Иномарка провалилась в яму из-за испытаний теплосетей в Купчино

17 Июль 2020 2020-07-17T15:01:53+03:00

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Иномарка провалилась в промоину, вызванную прорывом трубы на малой Балканской улице в Купчино. Само ЧП произошло во время плановых испытаний коммунальных сетей на прочность для подготовки к зимнему отопительному сезону.

- Малая Балканская 33. Последствия гидравлики теплосети, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных в соцсети фото видно, что черный «Фольксваген» получил свою порцию горячей воды - на боку машины остались отметины - и «лег на брюхо»в яму.

Ничего катастрофичного с машиной но первый взгляд не произошло, но в «Теплосети», которой принадлежит аварийный участок трубы, заявили, что ответственность застрахована и уже пообещали компенсировать потери владельцу авто.

Коммунальщики напоминают, что при проведении испытаний ни в коем случае нельзя подходить к местам парений и протечек воды, а сразу надо вызывать аварийщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU