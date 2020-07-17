Больной коронавирусом и пневмонией умер в скорой помощи в Санкт-Петербурга

Больной коронавирусом и пневмонией умер в сокрой помощи в Санкт-Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге список жертв коронавируса пополнился. В четверг, 16 июля 2020 года, стало известно о смерти мужчины, у которого при жизни была диагностирована инфекция. Врачи пытались спасти его жизнь. Вечером 13 июля пациента госпитализировали в больницу, однако спустя три дня он все же скончался.

- 13 июля в НИИ скорой помощи был госпитализирован 56-летний мужчина. У него диагностировали острый отечный панкреатит, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Также врачи установили, что у мужчины есть коронавирус, двухсторонняя внебольничная пневмония и дыхательная недостаточность первой степени.

Несмотря на усилия врачей, пациент скончался рано утром 16 июля. Его труп был помещен в морг для выяснения причины смерти.

Напомним, что с начала эпидемии коронавирус был обнаружен более чем у 28,9 тысяч человек, из них 22 тысячи выздоровели и 1728 скончались.