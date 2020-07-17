На КАД включат камеры 18 июля на ремонтируемых участках, для поимки гонщиков

17 Июль 2020 2020-07-17T15:51:22+03:00

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В Санкт-Петербурге с 18 июля 2020 года на участках ремонта на Кольцевой автодороге включат камеры фото и видеофиксации нарушений. Так, дорожная полиция сможет лучше отслеживать тех, кто превышает скоростной режим и штрафовать их.

- Как правило, на всех участках, где выполняются дорожные работы в рамках заключенных государственных контрактов, скоростной режим временно ограничен до 50 км/ч. Так называемый нештрафуемый порог составляет 20 км/ч. На весь период производства работ камеры будут настроены на фиксацию нарушений установленного скоростного режима, - рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отмечается, что несмотря на ограничения, некоторые автомобилисты все же игнорируют скоростной режим. Так, из-за невнимательности, неосторожности, беспечности водителей происходят как мелкие ДТП с повреждением элементов обустройства дороги, так и резонансные.

С начала года по 30 июня 2020 года на участках производства работ на КАД зафиксировано 15 ДТП с пострадавшими, в которых 14 человек получили травмы, 6 человек погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU