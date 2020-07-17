Две девочки потерялись на прогулке по садоводству под Гатчиной

17 Июль 2020 2020-07-17T16:11:45+03:00

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Двух маленьких девочек искали вечером 16 июля в Гатчинском районе Ленинградской области. Подружка пошла в гости к своей знакомой, после чего обе отправились погулять. И зашли слишком далеко от дома. Обеспокоенные родители позвонили в 112.

- В 17:20 в поступила информация о том, что около 14 часов в садоводстве Березовая роща 6-летняя девочка пошла в гости к проживающей по соседству 8-летней подруге, после чего они вместе ушли гулять и домой не вернулись. Приметы детей были переданы всем дежурным нарядам, - сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Приметы девочек были переданы всем нарядам и вскоре один из них заметил похожих детей у одного из домов в поселке Коммунар. Стражам порядка подружки рассказали, что долго шли и не знают, где оказались. В общей сложности девочки прошли больше десяти километров.

Обеих быстро отвезли назад к родителям. Сейчас с юными путешественницами все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU