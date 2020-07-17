Спрос на услуги психологов и юристов за время пандемии вырос в Санкт-Петербурге

17 Июль 2020 2020-07-17T16:12:51+03:00

Более 250 обращений за помощью поступило в центр «Контакт» с начала года

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В Санкт-Петербурге вырос спрос на услуги юристов, психологов и конфликтологов. Такой вывод сделали в пятницу, 17 июля 2020 года, специалисты Центра урегулирования конфликтов СПб «ГЦСП «КОНТАКТ». С начала года они обработали 255 заявок, из которых большую часть получили с началом периода самоизоляции.

- В летние месяцы мы ежегодно отмечаем сокращение обращений за разрешением конфликтов. Даже несмотря на имеющиеся ограничения, люди все же уезжают на отдых, а хорошая погода и отсутствие учебных занятий способствуют нормализации семейных отношений, пусть и на краткосрочный период, - подчеркнул руководитель Центра урегулирования конфликтов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» Михали Бриль.

Тем не менее, за июнь конфликтологи центра провели 70 консультаций, психологи приняли пациентов в сети 150 раз. а юристы разъяснили права и обязанности граждан в 120 случаях.

Наравне с этим, услуги медиаторов не стали популярнее, но сохранили майские показатели – 18 процедур за июнь. Это объясняется началом летнего периода.

ИСТОЧНИК KP.RU