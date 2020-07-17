2020-07-17T16:43:53+03:00
Общество

15 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Ленинградской области

Экзаменация проводилась 3 июля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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15 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Ленинградской области15 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Ленинградской областиФото: Олег ЗОЛОТО
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Правительство Ленинградской области отчиталось об успехах своих выпускников в Едином Государственном экзамене. Так, первый этап ЕГЭ, который состоялся 3 июля 2020 года, 15 человек сдали на все 100 баллов.

- В Ленинградской области 15 выпускников сдали первый этап ЕГЭ 3 июля на 100 баллов, - сообщили в администрации 47-го региона.

Отмечается, что больше сего "стобалльников" по литературе - максимальную оценку получили 8 ребят, по информатике - пятеро, а по географии - двое. Администрация Ленобласти поздравила выпускников с таким успехом.

Отметим, что петербургские выпускники тоже превосходно сдали ЕГЭ. 152 абитуриента набрали 100 баллов по географии, литературе и информатике.

Напомним, что в связи с пандемией, сроки ЕГЭ были передвинуты. Также введены правила безопасности для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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