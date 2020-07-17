2020-07-17T17:07:34+03:00
Общество

Повышение цен на проезд по ЗСД проверит антимонопольная служба

УФАС хочет получить ответ, насколько обоснованы ныне действующие тарифы
Петр КИБЕР
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Тарифы на ЗСД проверит антимонопольная служба.Тарифы на ЗСД проверит антимонопольная служба.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) решило взяться за проверку тарифов на ЗСД. Инспекторов очень интересует последнее повышение цен на проезд по Западному скоростному диаметру и его причины.

- Проверка формирования тарифов АО «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) и ООО «Магистраль Северной столицы» (МСС) проводится в связи с многочисленными обращениями граждан, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на УФАС.

В срок до 28 июля управляющая компания ЗСД - та самая «Магистраль Северной столицы», должна предоставить документацию, на основании которой была установлена плата за проезд по магистрали по зонам, а также письменное обоснование причин повышения стоимости пользования трассой, которое произошло в январе 2020 года.

Тогда петербургские автомобилисты массово жаловались на рост цен, однако ездить по ЗСД не перестали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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