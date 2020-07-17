Повышение цен на проезд по ЗСД проверит антимонопольная служба
Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) решило взяться за проверку тарифов на ЗСД. Инспекторов очень интересует последнее повышение цен на проезд по Западному скоростному диаметру и его причины.
- Проверка формирования тарифов АО «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) и ООО «Магистраль Северной столицы» (МСС) проводится в связи с многочисленными обращениями граждан, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на УФАС.
В срок до 28 июля управляющая компания ЗСД - та самая «Магистраль Северной столицы», должна предоставить документацию, на основании которой была установлена плата за проезд по магистрали по зонам, а также письменное обоснование причин повышения стоимости пользования трассой, которое произошло в январе 2020 года.
Тогда петербургские автомобилисты массово жаловались на рост цен, однако ездить по ЗСД не перестали.
ИСТОЧНИК KP.RU