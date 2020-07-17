Полицейский УАЗ протаранил «Нексию» на Московском шоссе

17 Июль 2020 2020-07-17T17:31:57+03:00

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Патрульный УАЗ «Патриот» попал 17 июля в ДТП на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. Полицейская машина на полном ходу врезалась «Нексия», водитель которой совершал левый поворот с Московкого шоссе.

- Около 12:05 в Московском районе Санкт-Петербурга, у дома 13 по Московскому шоссе, водитель (мужчина 1989 года рождения), управляя автомобилем «Дэу Нексия», при совершении поворота налево, не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении служебному автомобилю патрульно-постовой службы, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По словам очевидцев, при ударе полицейский УАЗик подпрыгнул, встал на два левых колеса и едва не перевернулся набок. Однако все обошлось.

Несмотря на приличную скорость и жесткое столкновение, помощь медиков участникам ДТП не понадобилось. В ГИБДД заявили об отсутствии пострадавших.

По факту аварии проводится проверка, а виновнику придется оплатить ремонт патрульного «Патриота».

ИСТОЧНИК KP.RU