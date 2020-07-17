Двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Санкт-Петербурге

17 Июль 2020 2020-07-17T17:57:07+03:00

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Следователи петербургского управления Следкома России устанавливают причины и обстоятельства падения маленькой девочки из окна многоэтажки. Все произошло утром пятницы в Красносельском районе города.

- 17 июля из окна квартиры, расположенной на третьем этаже одного из домов по улице Добровольцев в Санкт-Петербурге выпала девочка 2018 года рождения, - сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По счастью, несмотря на 10-метровую высоту, ребенок остался жив. Девочку экстренно госпитализировали в одну из детских городских больниц. Сейчас за жизнь малышки борются врачи, а следователи тем временем общаются с родителями пострадавшей.

Предварительно, падение произошло из-за того, что ребенок оперся о москитную сетку открытого окна.

В СК призывают взрослых к внимательности и отмечают, что сетка не может выдержать вес ребенка даже весом 7-8 килограммов, но создает у детей иллюзию безопасности. Что и приводит к трагедиям.

ИСТОЧНИК KP.RU