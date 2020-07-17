2020-07-17T17:57:07+03:00
Происшествия

Двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Санкт-Петербурге

Проверку обстоятельств ЧП начал Следственный комитет
Петр КИБЕР
Поделиться:
Девочка выпала из окна дома на улице Добровольцев.Девочка выпала из окна дома на улице Добровольцев.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Следователи петербургского управления Следкома России устанавливают причины и обстоятельства падения маленькой девочки из окна многоэтажки. Все произошло утром пятницы в Красносельском районе города.

- 17 июля из окна квартиры, расположенной на третьем этаже одного из домов по улице Добровольцев в Санкт-Петербурге выпала девочка 2018 года рождения, - сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По счастью, несмотря на 10-метровую высоту, ребенок остался жив. Девочку экстренно госпитализировали в одну из детских городских больниц. Сейчас за жизнь малышки борются врачи, а следователи тем временем общаются с родителями пострадавшей.

Предварительно, падение произошло из-за того, что ребенок оперся о москитную сетку открытого окна.

В СК призывают взрослых к внимательности и отмечают, что сетка не может выдержать вес ребенка даже весом 7-8 килограммов, но создает у детей иллюзию безопасности. Что и приводит к трагедиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 700 тонн мороженого отправили в США из Санкт-Петербурга
Петербургский опыт по сбору компьютеров и планшетов пригодится для дистанционного образования
Маленькая девочка, которую по ж/д мосту несла мама, погибла в Ленобласти
1100 кафе и ресторанов возобновили работу после пандемии
Женщина на джипе сбила трех детей на пешеходном переходе
Двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Санкт-Петербурге
Полицейский УАЗ протаранил «Нексию» на Московском шоссе
Повышение цен на проезд по ЗСД проверит антимонопольная служба
Донорам плазмы для лечения COVID-19 заплатят по пять тысяч рублей
15 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Ленинградской области
Спрос на услуги психологов и юристов за время пандемии вырос в Санкт-Петербурге
Две девочки потерялись на прогулке по садоводству под Гатчиной
На КАД включат камеры 18 июля на ремонтируемых участках, для поимки гонщиков
Больной коронавирусом и пневмонией умер в скорой помощи в Санкт-Петербурга
Иномарка провалилась в яму из-за испытаний теплосетей в Купчино
КАД встал в больших пробках 17 июля в Санкт-Петербурге
Школьницу избили и попытались изнасиловать во время ночевки у подруги в Шушарах
Макаров возглавил медиарейтинг за июнь 2020 года