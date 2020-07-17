Женщина на джипе сбила трех детей на пешеходном переходе

17 Июль 2020 2020-07-17T18:13:53+03:00

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Серьезное ДТП произошло днем в пятницу,17 июля, в Калининском районе Санкт-Петербурга. Здесь внедорожник снес трех детей, переходивших улицу по «зебре». Под колесами машины оказались две девочки и мальчик.

- По предварительной информации около 16:25 у дома 77 на Северном проспекте водитель - женщина 1995 года рождения (стаж с 2014 года), управляя автомобилем «Ниссан Икс-Трейл», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершила наезд на двух девочек 11 и 12 лет и мальчика 10 лет, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

На место ДТП срочно примчались машины скорой помощи. Медики оказали помощь юным пешеходам и увезли их в больницу. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

По факту аварии начата проверка, по ее результатам будет принято решение о возможности возбуждения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU