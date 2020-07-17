1100 кафе и ресторанов возобновили работу после пандемии

17 Июль 2020 2020-07-17T18:25:29+03:00

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Больше тысячи кафе и ресторанов возобновили работу после снятия части карантинных мер в Санкт-Петербурге. Об этом заявили 17 июля чиновники Смольного. При этом каждая из точек общепита получила свой уникальный QR-код, дающий право обслуживать посетителей.

- На сегодняшний день возобновили работу 600 сезонных летних кафе. Еще около 500 ресторанов получили по упрощенной форме разрешение разместить уличную мебель и обслуживать посетителей в новом для себя формате, большинство из них располагаются в центре города, в Выборгском, Калининском и Московском районах, - сообщает пресс-служба губернатора Северной столицы.

Благодаря открытию точек общепита, к работе вернулось больше 12 тысяч человек. И новые люди требуются все больше и больше. До данным городских властей, в сфере общественного питания открыто около 1500 вакансий. Это повара, технологи, менеджеры, официанты, пекари и кондитеры, администраторы зала, мойщики посуды и уборщики.

ИСТОЧНИК KP.RU