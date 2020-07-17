2020-07-17T18:42:27+03:00
Происшествия

Маленькая девочка, которую по ж/д мосту несла мама, погибла в Ленобласти

Женщина уронила ребенка, когда мимо проезжал поезд
Петр КИБЕР
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5-летняя девочка упала с ж/д моста, когда мимо проходил поезд. Фото: vk.com/szsut.sledcom5-летняя девочка упала с ж/д моста, когда мимо проходил поезд. Фото: vk.com/szsut.sledcom
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Невероятно страшная трагедия произошла днем 16 июля во Всеволожском районе Ленобласти. Здесь погибла маленькая девочка, которую по железнодорожному мосту несла на руках мама. Женщина не удержала дочь на руках, когда по путям проходил поезд.

- Две женщины с девочкой 2015 года рождения на руках, находились на железнодорожном мосту через реку Грузинка. При приближении поезда, женщины попытались избежать травмирования составом, в результате чего, по неосторожности, ребенок упал в реку, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления на транспорте Следственного комитета России.

Прижавшись к перилам, мать не смогла удержать дочку и та упала с моста в воду. От полученных травм девочка погибла на месте.

Женщины в результате трагедии оказались в шоковом состоянии. Сейчас обе госпитализированы.

Сейчас СК ведет проверку произошедшего. Известно, что мост, на котором случился смертельный инцидент, не предназначен для прохода пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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