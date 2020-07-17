2020-07-17T19:02:56+03:00
Общество

Петербургский опыт по сбору компьютеров и планшетов пригодится для дистанционного образования

Инициативу предложили «распространять» по всей стране
Петр КИБЕР
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Идею со сбором компьютеров для школьников признали полезной.Идею со сбором компьютеров для школьников признали полезной.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Опыт Санкт-Петербурга по сбору компьютеров и планшетов для школьников, у которых не было возможности заниматься дистанционно, признали интересным и полезным. Его предложили «распространять» при организации дистанционного образования.

- Мне очень понравилась работа со школами, со школьниками и педагогами, в частности, объявление о сборе компьютерной техники, для того, чтобы можно было наладить дистанционное образование. Это интересный опыт, и его надо дальше распространять, - заявил Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Эти слова столичного гостя прозвучали на круглом столе «Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина», который прошел 17 июля в Санкт-Петербурге при участии вице-губернатора Северной столицы Александр Бельского.

Сам чиновник отметил, что пандемия стала катализатором решения накопившихся серьезных проблем в городе, требующих внимания, но и открыла много возможностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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