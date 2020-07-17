2020-07-17T19:18:15+03:00
Общество

Почти 700 тонн мороженого отправили в США из Санкт-Петербурга

И это только за полгода
Петр КИБЕР
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Почти 700 тонн российского мороженого ушло в США из Петербурга.Почти 700 тонн российского мороженого ушло в США из Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Почти 700 тонн мороженого было отправлено из Санкт-Петербурга в...США. Оказывается, за океаном любят наше лакомство и охотно его покупают. Итоги первого экспортного полугодия привели в Россельхознадзоре.

- С начала 2020 года оформлены документы на экспортные поставки 76 партий мороженого общим весом 680,9 тонн в Соединенные Штаты Америки, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Все мороженое ушло в Америку морем, через петербургский порт. Путь на другой континент будет неблизким, но продукт при надлежащей температуре может храниться довольно долго. А в США его уже ждут в магазинах русских продуктов, куда частенько заходят наши бывшие соотечественники, соскучившиеся по родному вкусу

Напомним, что недавно в Морском порту была задержана партия контрабандных сигарет, которые спрятали в дверях. Всего таможенники нашли 188 тысяч пачек контрабандного курева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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