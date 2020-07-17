Туристический кластер могут создать на берегу Финского залива от Лахты до Лисьего Носа

17 Июль 2020 2020-07-17T19:36:54+03:00

Новая туристическая зона может появиться на берегу Финского залива от Лахты до Лисьего носа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Проектом предусмотрена рекреационная зона с экотропами и визит-центром для посетителей

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Новая туристическая зона может появиться на северном побережье Финского залива в Приморском районе Санкт-Петербурга. Территорию на участке от Лахты до Лисьего носа планируют сделать местом «зеленого» отдыха и новой точкой притяжения горожан и туристов.

- Проект туристско-рекреационного кластера «Северное побережье Невскои губы», подан на всероссийский конкурс по развитию экотуризма, - пишет газета «Петербургский дневник».

В городском Комитете по туризму отмечают, что на побережье должны появиться экотропы, визит-центры, а также инфраструктура для досуга посетителей.

- Это очень важный для города проект в рамках формирования программы «Новая туристическая география Санкт-Петербурга», который может стать новой точкой роста, - заявил глава ведомства Сергей Корнеев.

Площадь нового экопарка превысит 600 тысяч квадратных метров, а строить его будут на основе государственно-частного партнерства, то есть за деньги города и бизнесменов.

ИСТОЧНИК KP.RU