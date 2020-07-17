2020-07-17T20:18:44+03:00
Авто

Камеры на КАД будут ловить нарушителей скорости на участках ремонта

Нововведение начнет работать с 18 июля 2020 года на всех участках, где трудится дорожники
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На ремонтируемых участках КАД камеры с 18 июля будут фиксировать превышение скорости.На ремонтируемых участках КАД камеры с 18 июля будут фиксировать превышение скорости.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, что любителей быстрой езды на КАД теперь будут ловить и на участках ремонта. Нарушить скорость уже не получится, поскольку камеры перенастроят уже с субботы 18 июля.

- Обычно на участках КАД, где происходят дорожные ремонты, скоростной режим временно ограничен до 50 км/ч. Так называемый нештрафуемый порог составляет 20 км/ч. На весь период производства работ камеры будут настроены на фиксацию нарушений установленного скоростного режима, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В организации сетуют, что водители часто нарушают требования временных знаков и выжимают все 110 км/ч там, где разрешено двигаться в 2 раза медленнее. В итоге нередки ДТП. С начала 2020 года по конец минувшего июня на ремонтных участках произошли 15 аварий, в которых 12 человек получили различные травмы, а шестеро погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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