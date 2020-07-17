2020-07-17T20:37:19+03:00
Спорт

Семак рассказал, чем опасен «Спартак» перед полуфиналом Кубка России

По словам главного тренера «Зенита,» в кубковом матче нет фаворитов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сергей Семак оценил шансы "Зенита" и "Спартака" на победу в полуфинале Кубка России.Сергей Семак оценил шансы "Зенита" и "Спартака" на победу в полуфинале Кубка России.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Сергей Семак рассказал в интервью пресс-службе «Зенита», чем особенно опасен «Спартак» перед полуфиналом Кубка России. Напомним, огненная игра состоится в воскресенье 1 июля на «Газпром Арене». Интерес к ней подогрел владелец московского клуба Леонид Федун, заявивший на публику, что «Зениту» всегда подсуживают. Позже ему жестко ответил сам Семак. Сейчас наставник сине-бело-голубых остыл и четко понимает главную угрозу соперника.

- Это очень хорошая, квалифицированная команда. Здорово выбегает в быстрые атаки, есть индивидуально сильные игроки. Но самое важное то, что это кубковый матч, в котором нет фаворитов. Шансы абсолютно равны. Ждем интересной игры против хорошей команды с хорошим подбором игроков, - рассказал Семак.

По словам главного тренера, состояние зенитовцев сейчас в норме. Клуб старался ротировать состав в оставшихся матчах РПЛ, чтобы на футболистов основы нагрузка ложилась более-менее равномерно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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