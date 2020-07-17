Прохлада и дожди сменят жару в Санкт-Петербурге со следующей недели

17 Июль 2020 2020-07-17T21:01:43+03:00

Теплую и сухую погоды ждут в Санкт-Петербурге в выходные дни 18 и 19 июля, но затем придет прохлада с дождями. Фото: Олег ЗОЛОТО

В выходные 18 и 19 июля будет до 26 градусов тепла, но затем в городе ждут непогоду

Изменить размер текста: A A

Радоваться летней жаре в Санкт-Петербурге придется недолго, поскольку теплые выходные дни сменит прохлада с дождями. А ведь ранее ведущий синоптик города Александр Колесов прогнозировал с 20-х чисел месяца сухую погоду местами до +30 градусов.

По словам специалистов из Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 и 19 июля в Северной столице будет местами до +26 градусов по Цельсию. Дни пройдут преимущественно без осадков и с солнышком, а западный ветер не доставит никаких неудобств.

Зато на неделе с 20 по 26 июля ожидается похолодание.

- Понедельник и вторник 20 и 21 июля будет облачно с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +26 градусов. Однако со среды 22 июля по воскресенье 26 июля ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. Самый холодный день будет в четверг 23 июля, когда столбик термометра опустится до +18 градусов, - передает сервис «Яндекс.Погода».

ИСТОЧНИК KP.RU