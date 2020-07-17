Смольный изменил правила освобождения от арендной платы для бизнесменов

17 Июль 2020 2020-07-17T21:24:02+03:00

Теперь власти будут учитывать не только основной вид деятельности предпринимателей, но и дополнительный

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Губернатор Александр Беглов изменил закон о правилах освобождения от арендной платы для представителей малого и среднего бизнеса из отраслей, который наиболее сильно пострадали во время пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге. Соответствующий документ уже опубликован на сайте Смольного.

- Теперь при освобождении от арендной платы будут учитывать не только основной вид деятельности организаций, но и дополнительный, - подчеркивают в пресс-службе администрации губернатора.

Напомним, что данную льготу могут получить организации из следующих отраслей: автоперевозки и воздушный транспорт, туризм, выставочная деятельность, гостиницы, сфера развлечений и досуга, общепит, бытовые услуги, физкультура и спорт, дополнительное образование. Поддержка распространяется и на НКО с социальной ориентацией из сфер, указанных в списке.

ИСТОЧНИК KP.RU