Экс-чиновника из Санкт-Петербурга арестовали по обвинению в получении взятки

17 Июль 2020 2020-07-17T22:15:53+03:00

Сам подсудимый все отрицал, хотя его уже сдал коллега

Изменить размер текста: A A

Бывшего сотрудника администрации Санкт-Петербурга отправили в СИЗО по делу о получении взятки. Он работал старшим инспектором в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Как считает следствие, мужчина вместе со своим коллегой сговорились и получили от третьего лица 105 тысяч рублей на банковскую карточку. Деньги они потратили на свое усмотрение.

Коллегу обвиняемого экс-чиновника уже посадили в следственный изолятор. Он во всем признался и сдал напарника, но тот в суде все отрицал.

- Обвиняемый и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства, просили избрать меру, не связанную с изоляцией от общества. По их мнению, доводы следствия ничем не подтверждены, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Бывший слуга народа клялся, что никуда не скроется, но суд решил иначе и арестовал его до 7 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU