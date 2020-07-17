Экс-чиновника из Санкт-Петербурга арестовали по обвинению в получении взятки
Бывшего сотрудника администрации Санкт-Петербурга отправили в СИЗО по делу о получении взятки. Он работал старшим инспектором в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Как считает следствие, мужчина вместе со своим коллегой сговорились и получили от третьего лица 105 тысяч рублей на банковскую карточку. Деньги они потратили на свое усмотрение.
Коллегу обвиняемого экс-чиновника уже посадили в следственный изолятор. Он во всем признался и сдал напарника, но тот в суде все отрицал.
- Обвиняемый и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства, просили избрать меру, не связанную с изоляцией от общества. По их мнению, доводы следствия ничем не подтверждены, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Бывший слуга народа клялся, что никуда не скроется, но суд решил иначе и арестовал его до 7 сентября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU