2020-07-17T22:42:41+03:00
Общество

Шесть нелегальных автостоянок ликвидировали в Санкт-Петербурге

За самовольной размещение владельцам незаконных парковок грозят штрафы [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге убрали шесть нелегальных парковок. Фото: пресс-служба ККИ Санкт-ПетербургаВ Санкт-Петербурге убрали шесть нелегальных парковок. Фото: пресс-служба ККИ Санкт-Петербурга
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Шесть нелегальных автомобильных стоянок ликвидировали в Санкт-Петербурге. Горе-владельцы незаконных парковок либо не продлевали договор на аренду, либо нагло и без спроса устанавливали разнообразные заборы и шлагбаумы на городской земле. Всех нарушителей силой выселили сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Будки с охраной тоже пошли под снос. Фото: пресс-служба ККИ Санкт-Петербурга

Будки с охраной тоже пошли под снос. Фото: пресс-служба ККИ Санкт-Петербурга

- В общей сложности освобождена территория площадью более 40 тысяч кв.м. Парковки находились на следующих адресах: ул. Передовиков напротив дома 11, корпус 1; ул. Передовиков напротив дома 29, корпус 1; проспект Косыгина (участок 12); улица Ушинского вблизи дома 12; ул. Первого Мая в Парголово у дома 81; Кубинская улица вблизи дома 74, лит. С, - сообщает пресс-служба ККИ Санкт-Петербурга.

За самовольное размещение автостоянок предпринимателям грозят штрафы. Помимо этого, чиновники постараются собрать с владельцев парковок каждую копейку, потраченную на снос объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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