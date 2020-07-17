Старинную брусчатку нашли во дворе дома на Римского-Корсакова

17 Июль 2020 2020-07-17T23:19:07+03:00

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Активисты обнаружили цельный ковер старинного мощения во дворе Дома Семенова на проспекте Римского-Корсакова, 39. Изначально там работал подрядчик, который снял асфальт для последующей укладки тротуарной плитки, как утверждают во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Сохранившийся участок достаточно крепкий. Фото: vk.com/voopiik_spb

Но такого сюрприза не ожидал никто. Местные активисты решили вручную расчистить сохранившийся участок, чтобы затем обратиться в Смольный и попросить включить мощения в предмет охраны исторического дома. Глава районной администрации МО «Адмиралтейский округ» пообещал помочь в решении вопроса.

- По краю двора уложена брусчатка, а в центре находится булыжная мостовая. Как оказалось, камни держатся крепко, слой асфальта над ними очень тонкий, его можно снять руками. Если бы подрядчик снимал асфальт вручную, мощение не было бы повреждено, - сообщает Санкт-Петербургское отделение ВООПИиК во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU