200 килограммов технического масла вылилось в реку Карелии после аварии на ГЭС
В реку Онда, что находится в Сегежском районе в Карелии, вылилось около 200 килограммов технического масла. Все из-за аварии на Гидроэлектростанции. Однако спасатели МЧС заверяют, что происшествие не подходит под режим чрезвычайной ситуации.
- Сейчас на месте аварии работают 25 человек и 13 единиц техники, в том числе четыре сотрудника МЧС и два технических средства ведомства, а также одно плавательное средство. Для устранения вылившегося в воду технического масла будут использоваться боновые заграждения, - пишет РБК со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС России по Карелии.
Инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства намерены проверить информацию об утечке мазута на Ондской ГЭС, а уже потом принять соответствующее решение.
- В ходе проверки оценят степени ответственности лиц, причастных к инциденту, повлекшему загрязнение окружающей среды, - передает пресс-служба прокуратуры Карелии.
ИСТОЧНИК KP.RU