200 килограммов технического масла вылилось в реку Карелии после аварии на ГЭС

17 Июль 2020 2020-07-17T23:53:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В реку Онда, что находится в Сегежском районе в Карелии, вылилось около 200 килограммов технического масла. Все из-за аварии на Гидроэлектростанции. Однако спасатели МЧС заверяют, что происшествие не подходит под режим чрезвычайной ситуации.

- Сейчас на месте аварии работают 25 человек и 13 единиц техники, в том числе четыре сотрудника МЧС и два технических средства ведомства, а также одно плавательное средство. Для устранения вылившегося в воду технического масла будут использоваться боновые заграждения, - пишет РБК со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС России по Карелии.

Инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства намерены проверить информацию об утечке мазута на Ондской ГЭС, а уже потом принять соответствующее решение.

- В ходе проверки оценят степени ответственности лиц, причастных к инциденту, повлекшему загрязнение окружающей среды, - передает пресс-служба прокуратуры Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU