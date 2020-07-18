Хулиганы изрешетили пять дверей в многоэтажке в Мурино

18 Июль 2020 2020-07-18T00:15:11+03:00

Жительница дома недоумевает, зачем кому-то понадобилось расстрелять двери лестничных клеток с 1 по 5 этажи [фото]

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Жительница дома на улице Шувалова, 25 к.1 в Мурино пришла в ужас от дверей на лестничных клетках, которых изрешетили неизвестные хулиганы. Судя по отверстиям на стекле, злоумышленники стреляли. В надежде найти свидетелей происшествия девушка обратилась в группу «Девяткино LIVE | Мурино».

- Соседи, добрый день! Кто-нибудь в курсе, что произошло на Шувалова, 25 к.1? На фотографиях – двери лестничной клетки с 1 по 5 этаж включительно, - пишет жительница дома.

Местные жители считают, что кто-то развлекался таким радикальным способом. Фото: vk.com/9kino.live

Комментаторы предположили, что хулиганы явно изрядно выпили и захотели развлечься таким опасным способом. Многие предположили, что хулиганы стреляли из пневматического пистолета.

- Пневмат на баллонах не пробьет это стекло, а «воздушка» с усиленной пружиной легко. Возможно это была «мелкашка». Травмат было бы слышно всем этажам, - считает один из жителей Мурино.

В итоге девушке посоветовали обратиться в полицию и в управляющую компанию, чтобы посмотреть записи с камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU