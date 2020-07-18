«Умные» турникеты, измеряющие температуру, появились в Елизаветинской больнице
Зараза не пройдет - на входе в Елизаветинскую больницу установили «умные» турникеты, которые умеют измерять температуру тела посетителей всего за 3 секунды. Пока что инновационную система только начали тестировать. Благодаря ноу-хау в медучреждение не попадет больной сотрудник или пациент.
- Сейчас возобновляются плановые госпитализации, амбулаторные приемы пациентов, а врачам вновь разрешили работать по совместительству. Поэтому такие фильтры жизненно необходимы, чтобы не допустить повторного распространения коронавируса, - объясняют в пресс-службе Елизаветинской больницы.
Устройство распознает лица посетителей и формируют базу данных. Фото: vk.com/elizspb
Основу устройства составляет бесконтактный термометр. Если он вычислит температуру выше 37,1 градуса, то загорится красным и заблокирует вход в больницу. «Умные» турникеты также умеют распознавать лица и способны формировать базу данных всех людей, вошедших внутрь. Однако не всем посетителям больницы понравилось это.
- А у народа спросили разрешение на фото? – интересуется подписчица Елизаветинской больницы во «Вконтакте».
"Умные" турникеты, измеряющие температуру человека, появились в петербургской больнице.Видео: vk.com/elizspb
ИСТОЧНИК KP.RU
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