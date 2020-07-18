2020-07-18T01:21:39+03:00
Общество

«Умные» турникеты, измеряющие температуру, появились в Елизаветинской больнице

Инновационная система считывает температуру тела за 3 секунды [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Турникеты, которые измеряют посетителям температуру, поставили на входе в Елизаветинскую больницу. Фото: vk.com/elizspbТурникеты, которые измеряют посетителям температуру, поставили на входе в Елизаветинскую больницу. Фото: vk.com/elizspb
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Зараза не пройдет - на входе в Елизаветинскую больницу установили «умные» турникеты, которые умеют измерять температуру тела посетителей всего за 3 секунды. Пока что инновационную система только начали тестировать. Благодаря ноу-хау в медучреждение не попадет больной сотрудник или пациент.

- Сейчас возобновляются плановые госпитализации, амбулаторные приемы пациентов, а врачам вновь разрешили работать по совместительству. Поэтому такие фильтры жизненно необходимы, чтобы не допустить повторного распространения коронавируса, - объясняют в пресс-службе Елизаветинской больницы.

Устройство распознает лица посетителей и формируют базу данных. Фото: vk.com/elizspb

Устройство распознает лица посетителей и формируют базу данных. Фото: vk.com/elizspb

Основу устройства составляет бесконтактный термометр. Если он вычислит температуру выше 37,1 градуса, то загорится красным и заблокирует вход в больницу. «Умные» турникеты также умеют распознавать лица и способны формировать базу данных всех людей, вошедших внутрь. Однако не всем посетителям больницы понравилось это.

- А у народа спросили разрешение на фото? – интересуется подписчица Елизаветинской больницы во «Вконтакте».

"Умные" турникеты, измеряющие температуру человека, появились в петербургской больнице.Видео: vk.com/elizspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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