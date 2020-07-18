Случайные прохожие поймали таксиста-насильника на Пражской улице

18 Июль 2020 2020-07-18T01:54:04+03:00

Петербуржцы гуляли посреди ночи и заметили девушку в слезах, после чего начался триллер с погоней [фото]

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Компания друзей утверждает, что поймала таксиста-насильника на Пражской улице в Санкт-Петербурге. Молодые ребята прогуливались посреди ночи, как вдруг заметили девушку, рыдающую навзрыд. Она рассказала парням, что над нею надругался таксист. По счастливой случайности, этот самый водитель проезжал мимо. Его быстро остановили и потребовали объяснений, после чего он испугался и рванул что есть мочи.

Погоню за злоумышленником снял на камеру телефона один из «догоняющих» и выложил остросюжетную запись в группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Жаль, что в видео полно мата, поскольку только оно в полной мере захватывает дух.

Водитель рванул от компании ребят, выпал из машины и пустился в бега. Фото: vk.com/spb_today

- Водитель видит нас и нажимает газ в пол, а на повороте вылетает из тачки и убегает. Потом мы ездим с полицией по району и ищем его, а он проезжает мимо со своим другом на синем «Рио», и ДПС в итоге настигли его, - рассказывает участник события Алексей.

Судя по словам инспекторов ДПС и парней с видео, у таксиста вдобавок нашли наркотики. Его доставили в отделение МВД для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU