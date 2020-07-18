2020-07-18T09:02:30+03:00
Общество

Теплый фронтальный раздел повлияет на погоду 18 июля в Санкт-Петербурге

Пройдут небольшие дожди, но температура будет расти
Лилия КОЗЛОВА
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Жаркая погода вернется в Санкт-Петербург 18 июляЖаркая погода вернется в Санкт-Петербург 18 июляФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербург вернулась жара. В субботу, 18 июля 2020 года, на погоду в Северной столице окажет влияние теплый фронтальный раздел. Температура воздуха поднимется выше 25 градусов, при этом могут пройти небольшие дожди.

- На фоне повышенного атмосферного давления влияние фронтального раздела ограничится лишь в небольших и локальных дождях и в дальнейшем повышении температурного фона, - рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

Так, в Петербурге температура воздуха поднимется до 24-26 градусов по Цельсия, в области разброс шире – от плюс 22 до 27 градусов.

Ветер при этом не сильный – 4-9 метров в секунду, западный.

Такая жаркая погода простоит в городе на Неве все выходные, и захватит начало следующей неделе. После в Петербург придут ненадолго дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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