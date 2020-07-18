Теплый фронтальный раздел повлияет на погоду 18 июля в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербург вернулась жара. В субботу, 18 июля 2020 года, на погоду в Северной столице окажет влияние теплый фронтальный раздел. Температура воздуха поднимется выше 25 градусов, при этом могут пройти небольшие дожди.
- На фоне повышенного атмосферного давления влияние фронтального раздела ограничится лишь в небольших и локальных дождях и в дальнейшем повышении температурного фона, - рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.
Так, в Петербурге температура воздуха поднимется до 24-26 градусов по Цельсия, в области разброс шире – от плюс 22 до 27 градусов.
Ветер при этом не сильный – 4-9 метров в секунду, западный.
Такая жаркая погода простоит в городе на Неве все выходные, и захватит начало следующей неделе. После в Петербург придут ненадолго дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU