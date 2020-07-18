Лось сбил иномарку на дороге из Пулково в Санкт-Петербурге
Жесткое ДТП произошло в ночь на субботу, 18 июля 2020 года, в Санкт-Петербурге. Лось начал перебегать дорогу, ведущую из аэропорта Пулково в город. Однако пересек шоссе не успешно и врезался в мчащую иномарку. Момент попал на видео, которое очевидец опубликовал в социальной сети.
- Лось по дороге из аэропорта влетел в иномарку на встречной полосе, - прокомментировал автор кадры.
На видео видно, как в метрах 30 от машины, в которой работал видеорегистратор, на дорогу справой стороны выскакивает лось и мчится на другую сторону. Происходило все в 00:11 часов, поэтому трасса еще не опустела. По встречной стороне в это время быстро едет иномарка. Водитель, по всей видимости, даже не успел среагировать на животное, которое мощно врезалось в машину с его стороны.
О последствиях этой аварии автор видео ничего не рассказал. Информация о жизни водителя и лося уточняется.
Лось врезался в машину, мчащую по шоссе в Санкт-Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU