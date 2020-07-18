2020-07-18T09:28:36+03:00
Происшествия

Лось сбил иномарку на дороге из Пулково в Санкт-Петербурге

Животное на большой скорости влетело в машину со стороны водителя [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Лось врезался в мчащую по шоссе иномарку в ПетербургеЛось врезался в мчащую по шоссе иномарку в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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Жесткое ДТП произошло в ночь на субботу, 18 июля 2020 года, в Санкт-Петербурге. Лось начал перебегать дорогу, ведущую из аэропорта Пулково в город. Однако пересек шоссе не успешно и врезался в мчащую иномарку. Момент попал на видео, которое очевидец опубликовал в социальной сети.

- Лось по дороге из аэропорта влетел в иномарку на встречной полосе, - прокомментировал автор кадры.

На видео видно, как в метрах 30 от машины, в которой работал видеорегистратор, на дорогу справой стороны выскакивает лось и мчится на другую сторону. Происходило все в 00:11 часов, поэтому трасса еще не опустела. По встречной стороне в это время быстро едет иномарка. Водитель, по всей видимости, даже не успел среагировать на животное, которое мощно врезалось в машину с его стороны.

О последствиях этой аварии автор видео ничего не рассказал. Информация о жизни водителя и лося уточняется.

Лось врезался в машину, мчащую по шоссе в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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