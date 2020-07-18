2020-07-18T10:11:38+03:00
Происшествия

Мужчина прыгнул из окна многоэтажки во время пожара в Колпино

Огонь охватил квартиру на верхнем этаже здания
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина выжил в жутком пожаре, выпрыгнув из окнаМужчина выжил в жутком пожаре, выпрыгнув из окнаФото: принтскрин видео.
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На видео попал момент, как мужчина спасается из горящей квартиры в жилом доме в Колпино. В ночь на 18 июля 2020 года в Санкт-Петербурге произошел жесткий пожар. Огонь охватил 32-метровую однушку в доме 4 по Бульвару Трудящихся. Один из мужчин, который находился в тот момент в квартире, повис на карнизе соседнего окна, пытаясь спастись. Однако высота оказалась очень большой - пожар полыхал на верхнем этаже многоэтажки - девятом.

- Ночью в Колпине человек спасаясь от огня повис на карнизе окна квартиры на последнем этаже, долго провисеть не смог, хотел залезть обратно, но не смог или было слишком жарко, пришлось падать, - рассказали очевидцы в соцсети.

По словам свидетелей, он не погиб, но получил множество травм. Возможно, он упал на специальный спасательный тент, растянутый на земле.

Также очевидцы сообщают, что еще один человек угорел.

Мужчина спрыгнул из окна многоэтажки, спасаясь от пожара в жилом доме Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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