Мужчина прыгнул из окна многоэтажки во время пожара в Колпино

18 Июль 2020 2020-07-18T10:11:38+03:00

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На видео попал момент, как мужчина спасается из горящей квартиры в жилом доме в Колпино. В ночь на 18 июля 2020 года в Санкт-Петербурге произошел жесткий пожар. Огонь охватил 32-метровую однушку в доме 4 по Бульвару Трудящихся. Один из мужчин, который находился в тот момент в квартире, повис на карнизе соседнего окна, пытаясь спастись. Однако высота оказалась очень большой - пожар полыхал на верхнем этаже многоэтажки - девятом.

- Ночью в Колпине человек спасаясь от огня повис на карнизе окна квартиры на последнем этаже, долго провисеть не смог, хотел залезть обратно, но не смог или было слишком жарко, пришлось падать, - рассказали очевидцы в соцсети.

По словам свидетелей, он не погиб, но получил множество травм. Возможно, он упал на специальный спасательный тент, растянутый на земле.

Также очевидцы сообщают, что еще один человек угорел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/791208" frameborder="0"></iframe> Мужчина спрыгнул из окна многоэтажки, спасаясь от пожара в жилом доме Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU