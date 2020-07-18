2020-07-18T10:22:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 15,7 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки

В Северной столице держится высокий темп выявления болезни
Лилия КОЗЛОВА
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Более 15 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за суткиБолее 15 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за суткиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге ежедневно проводится обследование население на наличие коронавируса. Это необходимо для того, чтобы вовремя выявить зараженных, изолировать их и преступить к лечению. Так, по данным Смольного от субботы, 18 июля 2020 года, за последние сутки в городе на Неве были обследованы более 15,7 тысяч горожан.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 15719 человек, - рассказали в администрации города.

На данный момент под медицинским наблюдением находится 1897 человек. Из них 305 - в обсерваторе, 1160 - на самоизоляции, 432 - контактные.

Всего с начала эпидемии в Петербурге коронавирус был обнаружен у 28,9 тысяч горожан. Успешно побороли болезнь более 22 тысяч. Жертвами болезни стали 1728 человек. Сейчас продолжают лечиться от коронавируса более 5 тысяч жителей Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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