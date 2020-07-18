2020-07-18T11:27:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Смольный заявил о победе над коронавирусом в Санкт-Петербурге

Город готов к любому развитию пандемии
Лилия КОЗЛОВА
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Смольный объявил о победе над пандемией коронавирусаСмольный объявил о победе над пандемией коронавирусаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В пятницу, 17 июля 2020 года, в Смольном подвели итоги работы системы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса, отметив, что город успешно побеждает болезнь. Было отмечено, что Санкт-Петербург, как и все регионы страны, на первых этапах противодействия коронавирусу прошел через определенные трудности в перестраивании системы оказания медицинской помощи. Но быстро преодолел этот период.

- Медицина в Санкт-Петербурге- одна из лучших в России, - отметил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

В ходе рабочего визита Олег Гриднев и Олег Эргашев посетили временный госпиталь в Ленэскпо, где в кратчайшие сроки был развернуто тысяча коек.

- Мы видим, что город готов к любому развитию эпидемиологической ситуации, - подчеркнул Олег Гриднев.

Санкт-Петербурге разработана «дорожная карта» поэтапного снятия ограничений и перевода коечного фонда, предназначенного для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, в штатный режим работы. Так, с 20 июля 2020 года возвращаются к обычному режиму работы два стационара, которые ранее вели прием больных с коронавирусной инфекцией – Детская городская больница святой Ольги и Клиническая больница святителя Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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