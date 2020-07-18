Иномарка врезалась в припаркованный «КамАЗ» дорожной службы на КАД
В Санкт-Петербурге в ночь на субботу, 18 июля 2020 года, произошло смертельное ДТП. Около 1:55 часов иномарка Hyundai ехала по внутреннему кольцу КАД. На пути у него проходили дорожные работы – стояли машины, огороженные предупреждающими знаками. Тем не менее, «легковушка» врезалась прямо в припаркованный «КамАЗ».
- ДТП произошло на 68,5 километре внутреннего кольца КАД в Московском районе города. За рулем Hyundai находился мужчина 39 лет, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.
В момент аварии в грузовике также находился 62-летний водитель. По предварительным данным, он не пострадал.
«Легковушка» буквально впечаталась в «КамАЗ». С последствиями ДТП пришлось разбираться сотрудникам МЧС.
Водитель иномарки погиб на месте аварии от сильного удара. Сотрудники дорожной инспекции выясняют, что стало причиной ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU