2020-07-18T11:58:41+03:00
Происшествия

Иномарка врезалась в припаркованный «КамАЗ» дорожной службы на КАД

Водитель «легковушки» погиб на месте
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Легковушка впечаталась в КамАЗ на КАДЛегковушка впечаталась в КамАЗ на КАДФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге в ночь на субботу, 18 июля 2020 года, произошло смертельное ДТП. Около 1:55 часов иномарка Hyundai ехала по внутреннему кольцу КАД. На пути у него проходили дорожные работы – стояли машины, огороженные предупреждающими знаками. Тем не менее, «легковушка» врезалась прямо в припаркованный «КамАЗ».

- ДТП произошло на 68,5 километре внутреннего кольца КАД в Московском районе города. За рулем Hyundai находился мужчина 39 лет, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

В момент аварии в грузовике также находился 62-летний водитель. По предварительным данным, он не пострадал.

«Легковушка» буквально впечаталась в «КамАЗ». С последствиями ДТП пришлось разбираться сотрудникам МЧС.

Водитель иномарки погиб на месте аварии от сильного удара. Сотрудники дорожной инспекции выясняют, что стало причиной ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иномарка врезалась в припаркованный «КамАЗ» дорожной службы на КАД
Смольный заявил о победе над коронавирусом в Санкт-Петербурге
Редкие «серебристые облака» заметили в небе над Санкт-Петербургом
Более 15,7 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки
Мужчина прыгнул из окна многоэтажки во время пожара в Колпино
Лось сбил иномарку на дороге из Пулково в Санкт-Петербурге
Теплый фронтальный раздел повлияет на погоду 18 июля в Санкт-Петербурге
Случайные прохожие поймали таксиста-насильника на Пражской улице
«Умные» турникеты, измеряющие температуру, появились в Елизаветинской больнице
Хулиганы изрешетили пять дверей в многоэтажке в Мурино
200 килограммов технического масла вылилось в реку Карелии после аварии на ГЭС
Старинную брусчатку нашли во дворе дома на Римского-Корсакова
Шесть нелегальных автостоянок ликвидировали в Санкт-Петербурге
Экс-чиновника из Санкт-Петербурга арестовали по обвинению в получении взятки
Гендиректора «Зенита» оштрафовали на 200 тысяч рублей за жесткую шутку про «Спартак»
Смольный изменил правила освобождения от арендной платы для бизнесменов
Прохлада и дожди сменят жару в Санкт-Петербурге со следующей недели
Семак рассказал, чем опасен «Спартак» перед полуфиналом Кубка России
Камеры на КАД будут ловить нарушителей скорости на участках ремонта