«Легковушка» влетела под фуру на Московском шоссе в Санкт-Петербурге

18 Июль 2020 2020-07-18T12:42:33+03:00

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Жесткое ДТП произошло на юге Санкт-Петербурга. Утром в субботу, 18 июля 2020 года, на Московском шоссе легковой автомобиль «Киа Рио» влетел под фуру. Основной удар пришелся на заднюю часть машины в водительской стороны. Благо, в аварии все остались живы.

- ДТП произошло напротив дома 50 по Московскому шоссе. Иномарку занесло на дороге и ее «задом припечатало» в фуру, - рассказал очевидец в социальной сети.

На снимках видно, что «легковушка» сильно пострадала. Фура осталась целой. О состоянии здоровья водитель иномарки на данный момент ничего не известно. На месте уже работают сотрудники дорожной инспекции и врачи «скорой помощи».

Также отмечается, что там же на Московском шоссе в путном направлении ДТП со «Шкодой». Водитель не справился с поворотом с левого ряда на АЗС. На дороге собирается пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU