Двух мошенниц задержали за кражу денег у пенсионерки в Санкт-Петербурге

18 Июль 2020 2020-07-18T12:52:51+03:00

Двух мошенник, обокравших пенсионерку, задержали в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

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Полиция Санкт-Петербурга поймала двух женщин, которые обокрали пенсионерку в Выборгском районе. Мошенницы пришли в квартиру к старушке, а после их ухода у той пропала крупная сумма – 200 тысяч рублей. Задержание прошло 14 июля 2020 года.

- В полицию обратилась 87-летняя жительница одного из домов по улице Карбышева. Женщина сообщила, что 18 июня к ней в квартиру пришли две незнакомки, которые представились сотрудницами социальной службы и пенсионного фонда, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Женщины работали в паре, отвлекали жертву и подменяли деньги / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

После ухода женщин, старушка обнаружила, что ее сбережения пропали. Вместо них у нее лежала стопка купюр «банка приколов».

Подозреваемые оказались уголовницами со стажем. Первая – уже дважды судимая за кражу 37-летняя жительница поселка Горелово Ломоносовского района Ленинградской области. Вторая – ее 31-летняя соседка, также ранее судимая за кражу. Обе нигде не работают.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU