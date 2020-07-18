Заболеваемость коронавирусом снизилась в Санкт-Петербурге 18 июля

18 Июль 2020 2020-07-18T13:22:58+03:00

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Пандемия коронавируса постепенно утихает в Санкт-Петербурге. Так, на протяжении последней недели наблюдается спад заболеваемости. В субботу, 18 июля 2020 года, было зарегистрировано 238 новых случаев инфицирования, восемь дней назад эта цифра составляла 300 человек.

- С 10 июля в Петербурге наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в городе было зарегистрировано более 29 тысяч случаев заражения, - говорится в данным оперативного штаба по COVID-19.

В целом, постепенное снижение числа зараженных в Петербурге началось еще в начале июня. Город пережил тяжелый май, когда каждый день прибавлялось по 400-500 заболевших. Рекорд составил 541 новый случай заражения 15 мая.

«Кривая» смертей тоже более менее установилась на одной точке. Так, в последнюю неделю каждый день подтверждалось 20-30 смертей.

На данный момент с болезнью продолжают бороться 5127 человек. За все время выздоровели уже более 22 тысяч горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU