КАД полностью перекроют на время парада 26 июля в Санкт-Петербурге

18 Июль 2020 2020-07-18T13:43:47+03:00

В день проведения Главного военно-морского парада будет введён запрет на проезд по КАД через Комплекс защитных сооружений Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ограничения будут действовать на участке трассы, проходящем по дамбе

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Внимание, автомобилистам. В день проведения Главного военно-морского парада 26 июля 2020 года перекроют движение по Кольцевой автодороге. С 7 утра и до пяти часов вечера будет введен запрет на проезд по КАД через Комплекс защитных сооружений.

- Обращаем внимание водителей на то, что 26 июля в период с 7.00 до 17.00 проезд по участку КАД от транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу (ММПК) «Бронка» до транспортной развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе (км 117 - км 141 внутреннего кольца) будет невозможен, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Исключение все же предусмотрено для жителей Кронштадта, аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб.

Объезд перекрытого участка КАД будет осуществляться по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU