ЗСД встал в пробку из-за ДТП на пути из Санкт-Петербурга

Из-за ДТП на ЗСД собралась большая пробка 18 июля Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге на ЗСД образовалась пробка. Днем в субботу, 18 июля 2020 года, на северной части трассы произошло ДТП, которое перегородило движение машин по левой полосе. Участниками аварии стали «Опель» и «Смарт». Последнюю машину от удара развернуло на 180 градусов.

- «Опель» развернул «Смарт» на ЗСД в левой полосе. Пробка к Белоострову от Богатырского, - рассказал в социальной сети очевидец.

Есть ли в результате аварии пострадавшие, не известно. Судя по кадрам, снятым с места ДТП, удар оказался не большой силы. Видно, что у «Смарта» отвалился бампер. В остальном, вмятин не видно.

Тем временем, на 14 часов дня на ЗСД собралась пробка в три километра. Автомобили стоят от Шуваловского проспекта до Оптиков. Движение очень плотное.