Японскую школу в Санкт-Петербурге отремонтируют к 1 сентября 2020 года

18 Июль 2020 2020-07-18T14:27:41+03:00

Ученики "японской" школы на Сиреневом бульваре встретят новый учебный год в капитально отремонтированном здании / Фото: Смольный

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В Санкт-Петербурге к 1 сентября 2020 года полностью отремонтируют здание японской школы № 83 на Сиреневом бульваре. Об этом в субботу, 18 июля 2020 года, заявил губернатор Александр Беглов во время рабочего объезда Выборгского района.

- Это известная и уважаемая в нашей стране и в Японии школа, которая активно внедряет инновационные технологии, побеждает в конкурсах, - отметил глава города.

В школе уже были заменены все инженерные сети, отопление, вентиляция. Закуплено оборудование для учебных кабинетов, актового и спортивного залов, пищеблока. Идет благоустройство территории.

Школа была открыта в 1982 году, а классы с углубленным изучением японского языка открылись в 1994 году. Сейчас уроки японского проводятся 2 раза в неделю для учеников со 2-го по 11 класс. Дети изучают грамматику, лексику, иероглифику, каллиграфию, знакомятся с традициями Страны восходящего солнца.

В 2019 году правительство Японии наградило директора школы Наталию Полякову Орденом восходящего солнца за вклад в преподавание японского языка и распространение культуры этой страны.

ИСТОЧНИК KP.RU