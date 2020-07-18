Грузовик развалился на КАД у съезда в Парголово в Санкт-Петербурге

18 Июль 2020 2020-07-18T15:06:12+03:00

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Очередная авария произошла на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. На этот раз трассу перегородил грузовик, который развалился на дороге. Днем в субботу, 18 июля 2020 года, недалеко от съезда с КАД в Парголово «Газель» развернуло на дороге.

- Стоим тут колом уже полчаса, а деться некуда, - пожаловались в социальной сети автомобилисты.

Надо отметить, что в этой части КАД стоит в обе стороны. На внешнем кольце пробка растянулась на 3 километра, на противоположной стороне – порядка 5 километров.

Сейчас на место уже спешат сотрудники дорожной полиции и МЧС, чтобы зафиксировать аварию и убрать с дороги машину.

Пробка на внутренней стороне КАД из-за жесткого ДТП «Фольксвагена» и мотоцикла. Мотоциклист получил тяжелые травмы.

Также в пробку встал и ЗСД. В северной части дороги, недалеко от Шуваловского проспекта также произошло ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU