Грузовик развалился на КАД у съезда в Парголово в Санкт-Петербурге
Очередная авария произошла на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. На этот раз трассу перегородил грузовик, который развалился на дороге. Днем в субботу, 18 июля 2020 года, недалеко от съезда с КАД в Парголово «Газель» развернуло на дороге.
- Стоим тут колом уже полчаса, а деться некуда, - пожаловались в социальной сети автомобилисты.
Надо отметить, что в этой части КАД стоит в обе стороны. На внешнем кольце пробка растянулась на 3 километра, на противоположной стороне – порядка 5 километров.
Сейчас на место уже спешат сотрудники дорожной полиции и МЧС, чтобы зафиксировать аварию и убрать с дороги машину.
Пробка на внутренней стороне КАД из-за жесткого ДТП «Фольксвагена» и мотоцикла. Мотоциклист получил тяжелые травмы.
Также в пробку встал и ЗСД. В северной части дороги, недалеко от Шуваловского проспекта также произошло ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU