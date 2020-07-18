Массовое ДТП перекрыло движение на КАД 18 июля в Санкт-Петербурге
Серьезная авария создала пробку на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге днем в субботу, 18 июля 2020 года. Около 13:50 часов на 19-м километре внутреннего кольца в Выборгском районе города столкнулись сразу три машины – «Фиат», Газель» и «Скания». Машины перекрыли движение.
- На КАД произошло попутное столкновение легкового автомобиля "Фиат" и "Газели", после чего «легковушку» выбросило на встречную полосу движения, где она столкнулась с фурой, - сообщили в ФКУ Упрдор Северо-Запад.
В результате поврежденными автомобилями оказалась занята проезжая часть. С 14:10 до 14:35 движение по внутреннему кольцу было полностью перекрыто.
С 14:35 на участке КАД в районе места ДТП движение осуществляется в реверсивном режиме. Образовался затор протяженностью около 8 км. На месте находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Сообщений о состоянии участников ДТП нет.
ИСТОЧНИК KP.RU