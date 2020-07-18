Детскую поликлинику откроют до конца 2020 года в Выборгском районе Санкт-Петербурга

18 Июль 2020 2020-07-18T15:43:57+03:00

Детская поликлиника в совхозе Пригородный будет введена в эксплуатацию до конца года / Фото: Смольный

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Новая поликлиника для детей откроется на Тихоокеанской улице в Санкт-Петербурге до конца 2020 года. В субботу, 18 июля 2020 года, ее посетил губернатор Александр Беглов, отметив, что это очень долгожданный объект для жителей Выборгского района.

- Здесь разместится подразделение поликлиники № 63, которое будет обслуживать более 2 тысяч детей. Ввод в строй ожидается в 3-4 квартале этого года после получения лицензии на осуществление медицинской деятельности. Помещение рассчитано на 50 посещений в смену, - рассказали в Смольном.

Ремонт в здании уже завершен. Поликлиника будет работать по бережливому стандарту. Организована открытая регистратура и электронная система записи на прием.

Александр Беглов особо отметил, что все новые медицинские учреждения должны переводиться на электронный документооборот. Он также сказал, что город продолжит практику выкупа социальных объектов у строительных компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU