Ремонт дома молодежи «Фортпост» в Санкт-Петербурге закончится в 2021 году

18 Июль 2020 2020-07-18T16:09:46+03:00

Дом молодежи «Форпост» на Большом Сампсониевском проспекте отремонтируют в следующем году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В здании занимаются более 1,7 тысячи юных горожан

Изменить размер текста: A A

В субботу, 18 июля 2020 года, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел рабочий объезд Выборгского района города и посетил ремонтную площадку дома молодежи «Фортпост» на Большом Сампсониевском проспекте. Капитальный ремонт здесь идет с октября прошлого года. По словам градоначальника, завершатся работы к сентябрю 2021 году.

- Это здание — объект культурного наследия, поэтому ремонт должен вестись особенно тщательно с соблюдением всех правил и норм, — поручил губернатор Александр Беглов

На сегодняшний день в центре «Фортпост» занимаются 1750 юных горожан.

Дом молодежи «Форпост», который размещается в здании постройки 1864 года с 2011 года, реализует городские молодежные программы, организовывает досуг детей, подростков, молодежи и их семей, ведет просветительскую деятельность.

На период ремонта большая часть площадок переведена в другие районные учреждения.

Ремонт и современное оснащение здания дадут возможность реализовать новые проекты, направленные на профилактику асоциального поведения, воспитание экологического мышления, гражданственности, поддержать талантливую молодежь, открыть новые направления деятельности и интересные пространства для молодежи Выборгского района.

ИСТОЧНИК KP.RU